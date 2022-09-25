الإمارات تطالب بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

دعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، لإعادة الثقة بالنظام الدولي وبشرعية مؤسساته عبر تعزيز كفاءاته وقدراته على معالجة الأزمات الراهنة، وتجاوز التحديثات الوجودية للقرن الحادي والعشرين.

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وفي كلمة بلادها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، جددت الهاشمي مطالب دولة الإمارات بـ "إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)"، مؤكدة أن "التاريخ والقانون الدولي يثبتان سيادة بلادي عليها".

وتابعت: "نؤكد رغم عدم استجابة إيران لدعوات بلادي الصادقة لحل النزاع بالطرق السلمية على امتداد العقود الخمسة الماضية، إلّا أننا لن نتوقف يوماً عن المطالبة بحقنا المشروع في هذه الجزر، إمّا من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية".