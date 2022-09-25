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عربي-دولي

دبلوماسي عراقي يُتابع مباراة كرة خلال اجتماع الأمم المتحدة.. وخارجية بلاده تُعلّق!

Lebanon 24
25-09-2022 | 01:39
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن فتح تحقيق في صورة متداولة، تُظهر دبلوماسياً عراقياً وهو ينشغل بمتابعة مباراة كرة قدم خلال حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وقالت الخارجية في تغريدة على "تويتر": "تتابع الوزارة موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية".
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وشددت على أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها".
 
 
 
وظهر الدبلوماسي العراقي وهو يشاهد المباراة من خلال جهازه الخاص، بينما يتواصل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما تسبب في حالة جدل عبر مواقع التواصل.
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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