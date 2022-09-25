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بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

Lebanon 24
25-09-2022 | 01:46
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بدأ الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد، لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز أقصى اليمين.

وكان الناخبون يقفون في صفوف الانتظار أمام مراكز الاقتراع، قبل أن تفتح حتى ابوابها في الساعة 5:00 ت ج، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".
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وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 21:00 ت ج على أن تصدر بعد ذلك أولى استطلاعات الرأي.
 
وحل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في تموز الماضي، مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي أدى تلقائياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.
 
وقال ماتاريلا في كلمة عبر التلفزيون وقتها إن "الوضع السياسي أدى إلى هذا القرار"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي بعد انسحاب 3 أحزاب كبيرة من ائتلافه الحكومي.
المصدر: الشرق
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