استشهاد شاب وإصابة عدد آخر في كمين للاحتلال جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، وأُصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة برصاص قوة اسرائيلية نصبت لهم كميناً في منطقة التعاون العلوي جنوب نابلس فجر اليوم.

Advertisement

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اسشهاد شاب يدعى سائد الكوني، وإصابة آخرين بعد إطلاق الجنود النار تجاه مركبة ودراجة نارية، في كمين نصبه الجيش الإسرائيلي في منطقة التعاون بنابلس.







وبحسب وسائل اعلام محلية، اختطفت القوة الإسرائيلية، جثمان الشهيد الكوني بعد أن سقطت عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص. وبحسب وسائل اعلام محلية، اختطفت القوة الإسرائيلية، جثمان الشهيد الكوني بعد أن سقطت عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.









وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن "قوات الجيش قتلت مسلحاً فلسطينياً كان يستقل دراجة نارية، وأصابت آخرين كانوا في سيارة أخرى بجروح طفيفة في مدينة نابلس". وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن "قوات الجيش قتلت مسلحاً فلسطينياً كان يستقل دراجة نارية، وأصابت آخرين كانوا في سيارة أخرى بجروح طفيفة في مدينة نابلس".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش نصبت كمينا ضد عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار، وأطلقت قوات الجيش النار على المسلحين، وتم تصفية سائق الدراجة النارية، بينما انسحبت السيارة إلى نابلس وبداخلها عدد من المصابين، ولم تقع إصابات بين قوات الجيش وجثة سائق الدراجة تم احتجازها".

وأعلنت "المناطق التنظيمية" التابعة لحركة "فتح" في مدينة نابلس، عن حداد شامل في المدينة اليوم الأحد، وذلك إكرامًا للشهيد سائد الكوني.





ودعت في بيان تلته عبر شبكة الأذان الموحد كافة أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالحداد.