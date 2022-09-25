"متهورة وغير مسؤولة".. تهديدات بوتين النووية تزيد مخاطر كارثة غير مسبوقة

حذر محللون وناشطون من أن إنذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب يزيد بشكل كبير من خطر نشوب صراع نووي، حيث شجب زعماء العالم ما وصفوه بالتهديدات "المتهورة" و"غير المسؤولة".

Advertisement



وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "في خطاب متلفز نادر الأربعاء، دعا بوتين قوات إضافية للحرب في أوكرانيا وحذر من أنه إذا تعرضت وحدة أراضي روسيا للتهديد، فإن الكرملين "سيستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا. انها ليست خدعة". تم تفسيره على نطاق واسع على أنه تهديد بأن بوتين مستعد لاستخدام الأسلحة النووية لتصعيد الحرب بعد سلسلة من النجاحات الأوكرانية. ضاعف الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف يوم الخميس من الموقف النووي للكرملين، قائلاً إن أي أسلحة في ترسانة روسيا يمكن استخدامها للدفاع عن أراضيها - بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه زعماء إقليميون موالون لموسكو في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا. ومن المتوقع أن تجرى عمليات التصويت في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، ويقال إنها تصل إلى ما يقرب من 15٪ من الأراضي الأوكرانية. يُعتقد على نطاق واسع أن نتيجة الاستفتاءات قد تم تحديدها مسبقًا من قبل الكرملين، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى التنديد بها باعتبارها "خدعة".





وتابعت الشبكة، "ويقول محللون سياسيون إن الكرملين قد ينظر بعد ذلك إلى العمل العسكري الأوكراني ضد هذه المناطق الأربع على أنه هجوم على روسيا نفسها. وقال بوتين : "يمكن لمواطني روسيا التأكد من أن وحدة أراضي وطننا الأم، واستقلالنا وحريتنا سوف يتم ضمانها، وأنا أؤكد ذلك مرة أخرى، بكل الوسائل المتاحة لنا". قال أندريه باكليتسكي، الباحث البارز في برنامج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الاستراتيجية الأخرى في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، "تتجاوز هذه التصريحات العقيدة النووية الروسية، التي تشير فقط إلى الاستخدام الروسي الأول في حرب تقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددًا". وأضاف: "أن تأتي هذا التصريحات من الشخص الذي لديه سلطة اتخاذ القرار الوحيد في ما يتعلق بالأسلحة النووية الروسية، يجب أن يؤخذ هذا على محمل الجد"، مشيرًا إلى أن استشهاد بوتين بـ"وحدة الأراضي" كان صعبًا تحديده نظرًا لأن الكرملين يخطط لاستيعاب أربع مناطق أوكرانية. وتابع باكليتسكي قائلأً: "لا يعني أي من هذا أن روسيا ستلجأ إلى الاستخدام النووي. من شأن هكذا قرار أن يغير العالم حقًا". وأضاف: "وليس من الواضح ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستؤدي حتى إلى النتائج المرجوة ل بوتين . ... لكن تمديد شروط الاستخدام المحتمل وسط الحرب المستمرة هو مقامرة كبيرة. سنكون جميعًا، بما في ذلك روسيا، أكثر أمانًا بدونها".



وأضافت الشبكة، "ادان الرئيس الأميركي جو بايدن تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية وحث زعماء الأمم المتحدة المتحالفين على رفض الغزو الروسي لأوكرانيا. في حديثه بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، اتهم بايدن الكرملين بتوجيه تهديدات "متهورة" و"غير مسؤولة" وقال: "لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدًا". وعكست تعليقاته صدى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي قال لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء إن الحلف الدفاعي الغربي المؤلف من 30 دولة سيحافظ على هدوئه "ولن يشارك في نفس النوع من الخطاب النووي الخطير المتهور مثل الرئيس بوتين ". لقد ألمح بوتين إلى الأسلحة النووية الروسية في نقاط مختلفة أثناء الصراع مع أوكرانيا. ومع ذلك، هناك شكوك بين القادة الغربيين حول ما إذا كانت موسكو ستلجأ إلى نشر سلاح دمار شامل. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام الألمانية يوم الأربعاء إنه لا يعتقد أن العالم سيسمح ل بوتين باستخدام الأسلحة النووية. قالت بياتريس فين، الحائزة على جائزة نوبل والمديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، للشبكة إن تهديدات بوتين "الخطيرة وغير المسؤولة بشكل لا يصدق" تزيد بشكل كبير من خطر التصعيد إلى صراع نووي. قالت فين في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "التهديدات باستخدام الأسلحة النووية تقلل من عتبة استخدامها. إن النقاش اللاحق من قبل السياسيين والمعلقين حول إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية وحول الاستجابات النووية المحتملة دون مناقشة الأثر الإنساني المدمر لاستخدام حتى ما يسمى بالأسلحة النووية "التكتيكية" يؤدي إلى تآكل المحرمات ضد استخدامها". ودعت فين المجتمع الدولي إلى "الإدانة القاطعة لجميع التهديدات النووية" وحثت القادة السياسيين على تجديد الجهود للتخلص من كل الأسلحة النووية من خلال التوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية".