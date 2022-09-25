إحدى مساعدات ميغان ماركل تُفجر قنبلة.. "متنمرة ونرجسية" إليكم التفاصيل

استقطب دوق ودوقة ساسكس الأضواء مُجدداً، حيث فجرت إحدى مساعدات الأمير هاري وزوجته ميغان قنبلة.

وبحسب كتاب جديد عنوانه "الحاشية: القوة الخفية وراء التاج" يُفصِّل مجموعة من المزاعم المذهلة الموجهة إلى هاري وميغان خلال فترة عملهما في العائلة المالكة، ادعت سامانثا كوهين، السكرتيرة الخاصة للزوجين، أنهما كانا صعبين للغاية وصاخبين.

كما كشفت أنه تم الصراخ عليها قبل وأثناء رحلة الزوجين إلى أستراليا، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

كذلك صرح مصدر لمؤلف الكتاب فالنتين أن سامانثا كانت دائماً تقول إن الأمر يشبه العمل مع المراهقين.

يبكون و"يرتجفون"

ووفق ما يزعم الكتاب، فقد "صرخت" ميغان في وجه الموظفين، وتنمرت عليهم واشتكت من أنها "لم تحصل على أجر" لاضطرارها إلى مصافحة أشخاص في جولات ملكية. كما تركتهم يبكون و"يرتجفون"، واصفين إياه بأنها "نرجسية اجتماعية".

فيما كشفت مصادر أن الفريق العامل مع هاري وميغان أطلق على نفسه اسم "نادي ساسكس للناجين"، بحسب صحيفة The Sun.

كما فوجئ مساعدو العائلة المالكة ذوي الخبرة بسلوك ميغان بعد زواجها من هاري عام 2018.

يذكر أن هاري وميغان كانا تركا الحياة الملكية بشكل مثير في كانون الثاني 2020 ثم غادرا بريطانيا، واستقرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحماية خاصة في الولايات المتحدة.

(العربية)