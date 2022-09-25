عبد اللهيان: وصلتنا رسالة مؤخراً من الأميركيين بخصوص الاتفاق النووي

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "الأميركيين بعثوا رسالة لإيران خلال الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق، بخصوص المفاوضات النووية".

وفي تصريحات صحفية، قال عبد اللهيان: "أكدنا لهم أن يبرهنوا عبر التحلي بالواقعية على توفر الإرادة وحسن النية لديهم بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود"، لافتا إلى أن "معظم المباحثات التي أجراها مع نظرائه في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت محور إلغاء الحظر عن إيران".

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وأضاف: "فريقنا وزملاءنا أجروا في نيويورك مباحثات مع ممثل الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي، مضافا إلى اللقاءات التي أجريتها أنا مع الاطراف المختلفة خلال اليومين الأخيرين، حيث أن هذا الملف شكّل احد المحاور الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال".



وتابع: "لقد أكدت خلال هذه المباحثات أننا بحاجة إلى إرادة حاسمة من أجل التوصل الى اتفاق، وفي الواقع يتعين اليوم على الطرف الأميركي أن يتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح لنا الحديث عن الحصول على اتفاق جيد ومتقن ومستدام".