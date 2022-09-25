استهدافٌ جديد.. جنوب أوكرانيا يتعرّض لقصف روسي!

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وذكر الجيش الأوكراني، صباح الأحد، أن القوات الروسية شنت عشرات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف عسكرية ومدنية من بينها 35 تجمعا سكنيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتقول أوكرانيا والدول الغربية إن الاستفتاءات على ضم تلك المناطق لروسيا باطلة وتهدف لتبرير الضم وتصعيد العمليات القتالية بعد قرار باستدعاء جزئي لقوات الاحتياط إثر خسائر تكبدتها موسكو مؤخرا في أرض المعركة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".وأضاف لافروف: "بدلاً من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط، علينا التعامل مع المعلومات المضلِّلة والدرامية والفجّة والاستفزازات".وأوضح لافروف أنّ النهج "الغربي يقوّض الثقة بالمؤسسات الدولية، كهيئات لتنسيق المصالح، وبالقانون الدولي، كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".وأكد أنّ "واشنطن تريد تحويل العالم كله إلى ملكية لها، وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فاقما الأزمة الاقتصادية عبر إعلانهما شن حرب اقتصادية على روسيا".وقال لافروف إنّ "الغرب لا يخجل بالإفصاح عن نيته فرض هزيمة روسيا عسكرياً وتفكيكها"، مشدداً على أنّ "الولايات المتحدة تحاول إخضاع آسيا فضلاً عن أوروبا وسواها".مع هذا، فقد رأى أنّ "الولايات المتحدة تلعب بالنار بشأن تايوان"، لافتاً إلى أن "عقيدة "مونرو" يتم توسيعها لتشمل العالم كله".وأشار لافروف إلى أنّ "روسيا تخلت عن الدول التي كان يسيطر عليها الاتحاد السوفياتي في مقابل السلام وعدم الاقتراب من حدودها"، مشدداً على أن "برامج البنتاغون، التي تحيط بدولنا كلها، تشكل تهديداً لأمننا".وأضاف لافروف أنّ "الولايات المتحدة نصّبت نفسها وكيلة لله على الارض، وتفرض نموذجاً واحداً للحكم في العالم: إمّا معنا وإمّا ضدنا".وسأل لافروف، في كلمته أمام الأمم المتحدة: "هل تتوقعون منا الرضوخ وقبول محو اللغة الروسية والتمييز العنصري بحق الروس؟ وهل تتوقّعون أن نشاهد تعرّض سكان شرقي أوكرانيا للإبادة على أيدي النازيين من دون أن نحرك ساكناً؟".وأضاف أنّ "الدول الغربية تفرض ديمقراطيتها الخاصة كنموذج يُفرض على العالم، وكل ما عداه مرفوض"، مشيراً إلى أنّ "ما يمارسه الغرب ليس ديمقراطية، بل سياسة هيمنة بالقوة".