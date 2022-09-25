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مصر.. زلزال يضرب محافظة الإسكندرية

Lebanon 24
25-09-2022 | 06:00
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أعلنت هيئة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف بالتوقيت المحلي صباح الأحد تقريباً.

وذكر بيانٌ رسمي من معهد البحوث الفلكية أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت هزة أرضية على بعد 189 كيلومتراً جنوب غرب الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحا و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلي".
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وأضاف أن قوة الزلازل 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وسبق وأعلنت هيئة البحوث الفلكية عن وقوع زلزال بالقرب من مدينة دهب الساحلية، فيما لم يرد لها ذكر أو رصد لأي خسائر في الأرواح والممتلكات خلال الزلازل والهزات الأرضية الأخيرة والتي وقعت في عدة مناطق في المحافظات المصرية.
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