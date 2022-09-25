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عربي-دولي
في اليونان.. إلقاء زجاجة مولوتوف على السّفارة الإيرانية
Lebanon 24
25-09-2022
|
07:00
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أُلقيت زجاجة مولوتوف، فجر الأحد، على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد.
ونقلت الوكالة عن الشرطة اليونانية قولها إنه في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (10 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.
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وكان حوالى 200 شخص تجمعوا بعد ظهر السبت في ميدان سينتاغما في وسط أثينا احتجاجاً على قمع إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.
وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار "قولوا اسمها!".
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