Advertisement

عربي-دولي

في اليونان.. إلقاء زجاجة مولوتوف على السّفارة الإيرانية

Lebanon 24
25-09-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-994054-637997075506740835.jpg
Doc-P-994054-637997075506740835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُلقيت زجاجة مولوتوف، فجر الأحد، على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد.

ونقلت الوكالة عن الشرطة اليونانية قولها إنه في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (10 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.
Advertisement

وكان حوالى 200 شخص تجمعوا بعد ظهر السبت في ميدان سينتاغما في وسط أثينا احتجاجاً على قمع إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.

وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار "قولوا اسمها!".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-09-25
11:00 | 2022-09-25
11:00 | 2022-09-25
10:30 | 2022-09-25
10:17 | 2022-09-25
10:00 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website