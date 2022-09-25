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عربي-دولي
بينهما مسؤول مؤيد لموسكو.. قتيلان بقصف أوكراني على فندق
Lebanon 24
25-09-2022
|
07:30
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اتهمت السلطات الموالية لروسيا في جنوب أوكرانيا قوات كييف بإطلاق صاروخ الأحد على فندق في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، ما تسبب بسقوط قتيلين أحدهما نائب سابق.
وأعلنت الإدارة المحلية التي شكلتها روسيا في بيان: "اليوم قرابة الساعة 5:30 (2:30 بتوقيت غرينيتش)، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا على فندق بلاي هوتيل باي ريباس في خيرسون".
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وتابع البيان: "بحسب المعلومات الأولية، قتل شخصان في هذا العمل الإرهابي"، مضيفا أن "عناصر الإسعاف يواصلون البحث عن ضحايا بين الأنقاض".
وقال المسؤول في الإدارة المحلية الروسية كيريل ستريموسوف إن أحد القتيلين هو النائب الأوكراني السابق المؤيد لروسيا أوليكسي جورافكو، وفقما نقلت "فرانس برس".
وأوضحت السلطات الموالية لروسيا أن الفندق كان يستضيف أيضا صحفيين من وسائل إعلام روسية عند إصابته بالصاروخ.
ونشرت شبكة "آر تي" التلفزيونية الروسية الرسمية صورا ذكرت أنها تظهر أحد مصوريها لدى انتشاله من الحطام.
وأعلن عن هذا القصف في وقت تنظم السلطات الموالية لروسيا في 4 مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا بما فيها خيرسون، استفتاءات حول ضمها إلى روسيا تستمر حتى الثلاثاء.
جدير بالذكر أن القوات الروسية سيطرت على مدينة خيرسون عند بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا أواخر شباط، وهي تقع في منطقة تشن فيها قوات كييف هجوماً مضاداً واسع النطاق منذ عدة أسابيع.
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