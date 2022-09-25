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عربي-دولي

هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكباً عن سكّته!

Lebanon 24
25-09-2022 | 08:30
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خرج قطار على متنه 250 راكباً عن القضبان، صباح اليوم الأحد، في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا.
وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإن الحادث لم يُسفر عن إصابة أي شخصٍ بأذى، في حين أن أسبابه ما زالت غير معروفة.
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ولفتت التقارير إلى أن الحادث وقع بين مدينتي فيرت وهالن حيث كان العديد من الركاب في طريق العودة من معرض السبت في فيرت.
 
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