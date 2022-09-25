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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: محاولات انتهاك سيادة بلادنا لن تمر دون ردّ

Lebanon 24
25-09-2022 | 09:00
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن المساعي التي تهدف إلى انتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات ناصر كنعاني جاءت رداً على ما قامت به الحكومة الأميركية بشأن بعض العقوبات في مجال الاتصالات.
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وأكد الدبلوماسي الإيراني أن أميركا قد تحاول دائما إضعاف أمن بلاده واستقرارها، وقد تفشل دائما في كل مرة، مشيرا إلى أنه "من خلال التخفيف من شدة عدد من العقوبات وفي الوقت نفسه الحفاظ على أقصى قدر من الضغط، فإن أميركا تسعى بنفاق لتحقيق أهدافها ضد إيران".
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده تلقت خلال الأيام الأخيرة رسالة من المسؤولين في واشنطن تفيد بحسن نيتهم ورغبتهم في التوصل لحل بشأن إحياء الاتفاق النووي، موضحا أن الأميركيين بعثوا خلال الأيام الأخيرة رسالة بشأن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رد طهران هو أن إحياء الاتفاق النووي مرهون بحسن النوايا من جانب واشنطن.
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أجروا خلال وجودهم في نيويورك مباحثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات خلال اليومين الماضيين تناولت إلغاء الحظر على إيران.
وذكر وزير الخارجية الإيراني أن تلك المباحثات أوضحت الحاجة إلى "إرادة حاسمة من أجل التوصل إلى اتفاق، وفي الواقع يتعين على الطرف الاميركي التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح لنا الحديث عن الحصول على اتفاق جيد وسليم ومتقن".
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