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عربي-دولي
السودان.. ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية
Lebanon 24
25-09-2022
|
11:00
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تمكّنت عناصر من القوات البحرية السودانية، السبت، من ضبط قارب يستغله 4 مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه أسلحة وذخيرة.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن القارب كان يحتوي على 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة.
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وأضاف: "كما كان على متن القارب 43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 كرتونة فيوز تفجير".
يذكر أن القوة، التي تكونت منذ عام 2021 وتضم عناصر من القوات البحرية، قد نجحت في أوقات سابقة في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.
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