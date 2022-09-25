ألمانيا تعلن عن تقدم في محادثات الطاقة مع الإمارات

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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأحد، إنه لمس تقدمًا في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من دولة الإمارات العربية المتحدة.وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ غزو روسيا أوكرانيا في شباط.ولم يذكر شولتس، الذي يقوم بجولة تستغرق يومين في منطقة الخليج، تفاصيل عن المحادثات مع الإمارات.وقال للصحفيين ”نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا“.وأجرى شولتس، يوم السبت، محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وسيسافر إلى قطر في وقت لاحق اليوم الأحد.