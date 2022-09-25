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عربي-دولي

وعدٌ من رئيس أوكرانيا للجنود الرّوس.. ماذا قال لهم؟

Lebanon 24
25-09-2022 | 08:00
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وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا بمعاملة طيبة، وعدم إجبارهم على العودة إلى بلادهم إذا استسلموا للجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا تضمن لكل جندي روسي يستسلم ثلاثة أشياء: أولا، ستتم معاملتك بطريقة حضارية، وفقا لجميع الاتفاقيات، ثانيا، لن يعرف أحد ظروف استسلامك، ولن يعرف أحد في روسيا أن استسلامك كان طوعيا، وثالثا، إذا كنت تخشى العودة إلى روسيا ولا تريد أن تكون ضمن أي صفقة مبادلة للأسرى، فسنجد طريقة لضمان ذلك أيضا".
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وجاءت تطمينات زيلينسكي للجنود الروس، خلال تصريحات اتهم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإرسال المجندين الروس لحتفهم في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "من الأفضل رفض استدعاء التعبئة بدلا من الموت في أرض أجنبية كمجرم حرب".

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