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فيسوتسكي: سلطات كييف في هستيريا وتنشر معلومات مزيفة حول الاستفتاء

Lebanon 24
25-09-2022 | 15:30
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قال فلاديمير فيسوتسكي رئيس لجنة الانتخابات بجمهورية دونيتسك، إن سلطات كييف تواصل نشر الأنباء المزيفة والمختلقة عن الاستفتاء، وهي تعاني من"هستيريا" لأنها تدرك مدى عجزها

وأضاف فيسوتسكي: "نسمع من جانبهم إشاعات تزعم بأن نتائج الاستفتاء محسومة سلفا، على الرغم من مشاهدتهم كيف يجري الاستفتاء على أرض الواقع. هم يدركون مدى عجزهم ، لذلك ينشرون الأكاذيب الوقحة، وهم في حالة هستيرية، ويحاولون ترهيبنا. لكنهم لن ينجحوا. لقد قمنا باختيارنا بشكل شرعي وصريح وعلني".
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وأشار رئيس اللجنة إلى أن، تهديدات المخابرات الأوكرانية ضد أعضاء لجنة الانتخابات والأشخاص الذين يضمنون إجراء الاستفتاء، تشبه النفخ في قربة مثقوبة. قوات الأمن عندنا تسيطر بشكل كامل على الوضع، وهناك إجراءات أمنية غير مسبوقة".

بدأ الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا صباح يوم 23 أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 أيلول.
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