تحت عنوان: "التضخم في منطقة اليورو يقترب بسرعة من نسبة 10%.. اختبار قاس للمركزي الأوروبي"، جاء في موقع "سبوتنيك":

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قد تسجل معدلات التضخم في منطقة اليورو رقما قياسيا في الأيام القادمة بحسب توقعات الخبراء، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للبنك المركزي الأوروبي.وكانت معدلات التضخم قد سجلت نهاية الشهر الماضي رقما قياسيا جديدا، حيث وصلت إلى أقل بقليل من نسبة 10%، الأمر الذي أبقى على حالة من الضغط المستمر على البنك المركزي الأوربي الذي يعمل جاهدا على رفع أسعار الفائدة بقوة.وبحسب "بلومبرغ"، التي أجرت استطلاعا لعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، توقع أغلبهم حصول ارتفاع جديد للأسعار بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وكان متوسط هذه التوقعات حوالي 9.7%، مع وجود توقعات لأربعة نتائج مكونة من رقمين، أي أعلى من 10%.ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، يوم الجمعة المقبل، بعد صدور تقارير من أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة وتقييم وضع لحالة الأعمال في الكتلة الأوروبية.ونوهت الصحيفة إلى أن التقرير الجديد سيكون أحد أهم العناصر التي سيتم الاستناد عليها في عملية اتخاذ القرار التالي، حيث أجبرت البيانات السابقة البنك المركزي الأوروبي على إجراء المزيد من "التشدد" خلال الاجتماعات الأخيرة.