27
o
بيروت
24
o
طرابلس
12
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مراقب ألماني: لدى سكان دونباس توجه بنسبة 100% للانضمام إلى روسيا
Lebanon 24
25-09-2022
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ المراقب الدولي الألماني، باتريك واب، وجود توجه بنسبة 100% بين سكان دونباس للتصويت بنعم في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
وأوضح المراقب الدولي أنه تمكن خلال هذه الأيام من زيارة مراكز الاقتراع في لوغانسك في ودونيتسك وماريوبول.
Advertisement
وأضاف واب: "أجرينا مقابلات مع الأشخاص الذين صوتوا، وهناك توجه بنسبة 100%، لدى السكان الذين يريدون الانضمام إلى روسيا، الناس يريدون السلام، ولا يرون أنفسهم مع أوكرانيا، لأنه كان هناك عدد كبير جدا من القذائف، والعديد من القتلى. ثانيا، يريدون أن يتحسن الاقتصاد ويرون ذلك فقط مع روسيا".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 أيلول الجاري.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر وفاة نادين الراسي ووالدتها ينتشر.. تسجيل صوتي يكشف الحقيقة (فيديو)
Lebanon 24
خبر وفاة نادين الراسي ووالدتها ينتشر.. تسجيل صوتي يكشف الحقيقة (فيديو)
00:39 | 2022-09-25
25/09/2022 12:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين ممثلين لبنانيين في أحد المسلسلات تُحدث ضجة.. والجمهور غاضب!
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين ممثلين لبنانيين في أحد المسلسلات تُحدث ضجة.. والجمهور غاضب!
00:00 | 2022-09-25
25/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكون "معالي الوزير" فخامة الرئيس العتيد؟
Lebanon 24
هل يكون "معالي الوزير" فخامة الرئيس العتيد؟
01:30 | 2022-09-25
25/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ أميركي مُهمّ عن أزمة لبنان.. هكذا ستنتهي!
Lebanon 24
تصريحٌ أميركي مُهمّ عن أزمة لبنان.. هكذا ستنتهي!
04:43 | 2022-09-25
25/09/2022 04:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى الـ MTV.. هكذا رحبت مذيعة الأخبار نبيلة عواد بزميلها الجديد هشام حداد (صور)
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى الـ MTV.. هكذا رحبت مذيعة الأخبار نبيلة عواد بزميلها الجديد هشام حداد (صور)
02:29 | 2022-09-25
25/09/2022 02:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2022-09-25
فيسوتسكي: سلطات كييف في هستيريا وتنشر معلومات مزيفة حول الاستفتاء
14:30 | 2022-09-25
مسؤول إيراني: القبض على عناصر من "داعش" خلال الاضطرابات بشمال البلاد
14:13 | 2022-09-25
الاتحاد الأوروبي: قمع المحتجين في إيران غير مبرر
14:00 | 2022-09-25
مقتل وإصابة عشرات الجنود في مقديشو جراء تفجير انتحاري
14:00 | 2022-09-25
لوّحت روسيا باستخدامها.. ما هي الأسلحة النووية التكتيكية؟
13:30 | 2022-09-25
السودان.. ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
25/09/2022 22:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
25/09/2022 22:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
25/09/2022 22:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact