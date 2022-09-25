مراقب ألماني: لدى سكان دونباس توجه بنسبة 100% للانضمام إلى روسيا

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وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.

لاحظ المراقب الدولي الألماني، باتريك واب، وجود توجه بنسبة 100% بين سكان دونباس للتصويت بنعم في استفتاء الانضمام إلى روسيا.وأوضح المراقب الدولي أنه تمكن خلال هذه الأيام من زيارة مراكز الاقتراع في لوغانسك في ودونيتسك وماريوبول.وأضاف واب: "أجرينا مقابلات مع الأشخاص الذين صوتوا، وهناك توجه بنسبة 100%، لدى السكان الذين يريدون الانضمام إلى روسيا، الناس يريدون السلام، ولا يرون أنفسهم مع أوكرانيا، لأنه كان هناك عدد كبير جدا من القذائف، والعديد من القتلى. ثانيا، يريدون أن يتحسن الاقتصاد ويرون ذلك فقط مع روسيا".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 أيلول الجاري.