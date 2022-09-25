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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: قمع المحتجين في إيران غير مبرر

Lebanon 24
25-09-2022 | 14:13
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أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن قمع إيران للاحتجاجات "غير مبرر" و"غير مقبول"، حيث تعهدت طهران بعدم التساهل مع الاضطرابات التي تجتاح البلاد.

وأضاف بوريل في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، فإن الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين هو أمر غير مبرر وغير مقبول".
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يأتي ذلك فيما دخلت الاحتجاجات المتواصلة في إيران، الأحد، يومها التاسع، على الرغم من كافة الأساليب التي اعتمدتها السلطات ضد المتظاهرين.

ووثق العديد من الناشطين أساليب الأمن في التعاطي مع التظاهرات التي رأى مراقبون للشأن الإيراني أنها الأقوى منذ عام 2019.

وظهر في بعض التسجيلات عناصر أمن يطلقون الذخيرة الحية على ما يبدو باتجاه متظاهرين غير مسلحين في بيرانشهر وماهاباد وأورميا.

كذلك، شوهد عنصر أمن في فيديو نشرته "إيران هيومن رايتس"، أطلق النار من رشاش إي.كيه-47 باتجاه متظاهرين في شهري ري، بالضواحي الجنوبية لطهران.
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