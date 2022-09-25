27
o
بيروت
28
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تواجه غضب الأصدقاء
Lebanon 24
25-09-2022
|
17:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت روسيا نفسها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شبه عزلة، خصوصا من الدول الصديقة لها، بعد أن هدد الرئيس فلاديمير بوتين بحرب نووية، دون أي إشارة إلى استعداده لتقديم أي تنازلات ضرورية لإنهاء الحرب بأوكرانيا.
Advertisement
وسط مخاوف من احتمال أن تزيد روسيا تصعيد الصراع وحتى استخدام الأسلحة النووية، كانت لافتة دعوة الصين والهند، وهما بلدان صديقان لروسيا من على منبر الأمم المتحدة، إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا من دون تقديم الدعم لموسكو التي بدت كأنها اكثر عزلة.
وطالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي أوكرانيا وروسيا بعدم ترك النزاع بينهما يتفاقم، مؤكداً أن "الأولوية هي لتسهيل مفاوضات سلام".
بدوره، حضّ وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار على "الحوار والدبلوماسية".
وقال: "مع احتدام الصراع في أوكرانيا، غالباً ما يسألوننا عن الجانب الذي نقف فيه. وردُّنا، في كل مرة، يكون مباشراً وصادقاً. الهند تقف إلى جانب السلام وستظل دائماً على هذا الموقف".
لافروف
من ناحيته، كرّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المواقف الروسية لاتي باتت معروفة في كلمته امام مجلس الامن من دون اي حماسة.
وقال إن المناطق التي تجري فيها استفتاءات بأوكرانيا ستصبح تحت "الحماية الكاملة" لروسيا إذا ضمتها موسكو إليها. وبدأت روسيا يوم الجمعة الماضي استفتاءات في 4 مناطق بشرق أوكرانيا بهدف ضم الأراضي التي احتلتها بالقوة. وقالت كييف، إنه يتم إجبار السكان على التصويت ولا يُسمح لهم بمغادرة المناطق خلال التصويت الذي ينتهي اليوم، والذي وصفته الدول الغربية بأنه صوري يهدف إلى تبرير تصعيد الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.
وجاءت تصريحات لافروف، بعد أن وجه الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي، تحذيراً صريحاً الخميس الماضي، من أن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها في روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريحٌ أميركي مُهمّ عن أزمة لبنان.. هكذا ستنتهي!
Lebanon 24
تصريحٌ أميركي مُهمّ عن أزمة لبنان.. هكذا ستنتهي!
04:43 | 2022-09-25
25/09/2022 04:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
14:03 | 2022-09-25
25/09/2022 02:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
12:26 | 2022-09-25
25/09/2022 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
14:52 | 2022-09-25
25/09/2022 02:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست عسكريّة.. "حزب الله" يُهدّد إسرائيل بهجمات من "نوعٍ آخر" وتقريرٌ يكشفها
Lebanon 24
ليست عسكريّة.. "حزب الله" يُهدّد إسرائيل بهجمات من "نوعٍ آخر" وتقريرٌ يكشفها
09:00 | 2022-09-25
25/09/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-09-26
زيلينسكي: نحقق تقدّماً بمناطق عدّة
02:00 | 2022-09-26
تجدد الاشتباكات غرب طرابلس الليبية وتحذيرات من خطورة الوضع
01:43 | 2022-09-26
موسكو: إسقاط "مسيرات انتحارية" أوكرانية قرب "زابوريجيا"
01:30 | 2022-09-26
المقاومون الجدد في فلسطين... من هم؟
01:30 | 2022-09-26
الغرب يستعد لردع نووي بوتين.. خطط طوارئ قيد التنفيذ
01:29 | 2022-09-26
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
26/09/2022 09:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
26/09/2022 09:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
26/09/2022 09:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact