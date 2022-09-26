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عربي-دولي

بعد اقرار بوتين التعبئة العسكرية... أزمة غير متوقعة تعصف بروسيا

Lebanon 24
26-09-2022 | 00:30
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أفادت صحيفة روسية بأن المخاوف تساور شركة الخطوط الجوية الروسية بسبب قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن مصادر مطلعة في عدة شركات طيران تعتقد أنه سيتم استدعاء ما يتراوح بين 50 و80% من موظفي الشركات إلى الجيش.
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ويعمل محامون لدى شركات الخطوط الجوية على إعداد طلبات نيابة عن موظفيهم لإعفائهم من الخدمة العسكرية، لكن التقرير أشار إلى أنه لم يتضح ما الجهة التي يجب إرسال هذه الطلبات إليها.

وأمر الرئيس بوتين الأربعاء الماضي بالتعبئة الجزئية لدعم ما يسميها العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأفاد التقرير بأن موظفين لدى 5 شركات طيران و10 مطارات تلقوا استدعاءات للجيش خلال يوم واحد.

وأضافت "كوميرسانت" أن "إيروفلوت" (أكبر شركات الخطوط الجوية الروسية) تتوقع أن يتم استدعاء أعداد أكبر من العاملين بها إلى الجيش.

يشار إلى أن معظم الطيارين في الخطوط الجوية الروسية تلقوا تدريبهم في الجيش، وهم ضباط في قوات الاحتياط، كما يمكن استدعاء من أنهوا خدمتهم العسكرية مؤخرا. الجزيرة" 
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