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عربي-دولي

بلينكن: حذّرنا موسكو من عواقب كارثية إذا استخدمت النووي

Lebanon 24
26-09-2022 | 01:00
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لا تزال التحذيرات والتنديدات الدولية بتلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية، تتوالى.
فقد أكد خلال الساعات الماضية العديد من المسؤولين الأميركيين الكبار، أن الولايات المتحدة حذرت موسكو سراً وعلناً من عواقب "كارثية" إذا استخدمت النووي في إطار العمليات في أوكرانيا.
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وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة بثت مساء أمس الأحد، أن الإدارة الأميركية أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية المظلم هذا.

كما شدد لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة سي بي إس الإخبارية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده كانت واضحة مع الروس حول هذه النقطة. وأكد أهمية أن تسمع موسكو من واشنطن ذلك، وتعلم ماهية العواقب وروعتها حال نفّذت تهديدها.
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