Advertisement

عربي-دولي

الغرب يستعد لردع نووي بوتين.. خطط طوارئ قيد التنفيذ

Lebanon 24
26-09-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-994224-637997736360247629.jpg
Doc-P-994224-637997736360247629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينما أثارت تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي توتراً دولياً، أفاد تقرير أميركي بأن عواصم الغرب وضعت خطط طوارئ تحسباً لتنفيذ كلام موسكو.
وأضافت المعلومات نقلاً عن مسؤولين، بأن عواصم غربية رفعت التأهّب لمستوى الردع النووي، نقلاً عن صحيفة "فايننشل تايمز".
Advertisement

كما حذرت تلك الدول الكرملين بشكل مباشر، من أي استخدام للأسلحة النووية.

أميركا: نأخذ التهديدات على محمل الجد
جاء ذلك في حين جددت الولايات المتحدة التأكيد على أنها تأخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي على محمل الجد.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده تأخذ تلك التصريحات على محمل الجد، علما أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها بوتين بالنووي، حيث عمد إلى ذلك منذ انطلاق عمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي.
وقال في مقابلة مع شبكة "أي بي سي نيوز"، الأحد، "لقد كنا واضحين معهم وأكدنا أننا سنرد بشكل حاسم، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا".

كما أردف قائلا: "هم يفهمون تماما العواقب التي سيواجهونها إن سلكوا هذا الطريق المظلم".

ابتزاز نووي
يذكر أن الرئيس الروسي كان اتهم الأربعاء الماضي (21 أيلول 2022) الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده، مؤكداً "أن لدى موسكو أسلحة دمار شامل كثيرة للرد"، ما أثار تنديدات دولية عارمة في حينه.

ففيما اعتبر العديد من الدول الغربية أن تلك التصريحات متهورة وغير مسؤولة، متوعدة بدراستها، استبعدت في آن أن يلجأ بوتين إلى مثل هذا الخيار الذي قد يشعل حرباً نووية مدمرة للعالم برمته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2022-09-26
02:00 | 2022-09-26
01:43 | 2022-09-26
01:30 | 2022-09-26
01:29 | 2022-09-26
01:00 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website