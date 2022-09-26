الغرب يستعد لردع نووي بوتين.. خطط طوارئ قيد التنفيذ

بينما أثارت تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي توتراً دولياً، أفاد تقرير أميركي بأن عواصم الغرب وضعت خطط طوارئ تحسباً لتنفيذ كلام موسكو.



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كما حذرت تلك الدول الكرملين بشكل مباشر، من أي استخدام للأسلحة النووية.



أميركا: نأخذ التهديدات على محمل الجد

جاء ذلك في حين جددت الولايات المتحدة التأكيد على أنها تأخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي على محمل الجد.



وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده تأخذ تلك التصريحات على محمل الجد، علما أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها بوتين بالنووي، حيث عمد إلى ذلك منذ انطلاق عمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي. وأضافت المعلومات نقلاً عن مسؤولين، بأن عواصم غربية رفعت التأهّب لمستوى الردع النووي، نقلاً عن صحيفة "فايننشل تايمز".كما حذرت تلك الدول الكرملين بشكل مباشر، من أي استخدام للأسلحة النووية.أميركا: نأخذ التهديدات على محمل الجدجاء ذلك في حين جددت الولايات المتحدة التأكيد على أنها تأخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي على محمل الجد.وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده تأخذ تلك التصريحات على محمل الجد، علما أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها بوتين بالنووي، حيث عمد إلى ذلك منذ انطلاق عمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي.