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عربي-دولي
زيلينسكي: نحقق تقدّماً بمناطق عدّة
Lebanon 24
26-09-2022
|
02:30
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على وقع استمرار المعارك ضمن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وبينما يستمر ضخة الأسلحة الغربية لكييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن نتائج إيجابية.
وأضاف بأن قتالا عنيفا يدور مع القوات الروسية في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة، مؤكداً أن قواته تحقق تقدّماً في مناطق عدّة.
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كما أشار في خطابه الليلي المصور الأحد، إلى التطورات في منطقة دونيتسك، ومنطقة خاركيف، ومنطقة خيرسون، وأيضا منطقتا ميكولايف وزابوريجيا.
ومضى قائلاً: "حققنا نتائج إيجابية في عدة اتجاهات".
روسيا ترد
أتى كلام زيلينسكي بينما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك حسب السلطات الانفصالية.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية الأحد، إن استهداف وحدات من اللواء 81 منقول جوا قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك، أدى إلى مقتل ما يزيد عن 220 جنديا، كما تمت تصفية أكثر من 100 من المرتزقة الأجانب قرب مدينة سلافيانسك، وفق قوله.
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