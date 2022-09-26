"التضحية من أجل الوطن"... اليكم أبرز محطات التعبئة العامة في روسيا عبر التاريخ

قالت "الحرة" انه منذ عهد الإمبراطورية الروسية، حرص القياصرة على المحافظة على نظام التجنيد الإلزامي فعالا للحرص على ألا تفرغ جيوشهم من الجنود، خاصة وأن المقابل المادي والمنافع من العسكرية للجندي العادي غير كافية لإغراء المواطن في الإمبراطورية لترك حقله أو عمله وعائلته، والتطوع كعسكري في جيش الامبراطور.
ولم يغير الاتحاد السوفيتي كثيرا بهذه السياسة، كما تقول الباحثة في معهد واشنطن، آنا بورشفسكايا، حيث "لم تكن الشيوعية تؤمن بالحياة الخاصة للأفراد، وكانت تعتبر أن على الفرد أن يضحي من أجل الدولة"، ولو مرغما.
وبعد تولي فلاديمير بوتين الرئاسة الروسية، عاد الحديث عن "التضحية من أجل الوطن" يروج من أجل الحصول على مزيد من المتطوعين.
وتقول بورشفسكايا لموقع "الحرة" إن "بوتين ركز على فكرة الروح الوطنية والتضحية من أجل روسيا لتمرير قرار التعبئة الجزئية الذي أثار الكثير من الانتقادات" بمقابل "العوائد الملموسة التي تقدمها الجيوش الأخرى لمتطوعيها، مثل الجيش الأميركي".
التعبئة في التاريخ الروسي
عمدت روسيا إلى تعبئة الجنود قسرا منذ عهد الإمبراطورية
ويقول مؤلف كتاب "9 تعبئات عسكرية للمسلمين في روسيا الإمبراطورية" مايكل رينولدز، إنه منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى عام 1917، كان مسلمو المنطقة يمثلون مصدر قلق مزمن للإداريين القيصريين.
وأدت الاعتراضات على سياسة التجنيد الإمبراطورية القسرية إلى مواجهات مسلحة بين "شعوب الجبال" المسلمة والجيش الروسي استمرت لعقود، وفقا للكاتب، وأنتج هذا الصراع، المعروف باسم حرب القوقاز الكبرى، "شخصيات أسطورية مثل الإمام شامل" كما يقول الكتاب.
ويقول موقع Britannica الموسوعي إن التحول من المنظمة العسكرية التقليدية الشبيهة بالميليشيات إلى جيش محترف وفق المعايير "الحديثة" بدأ في روسيا في عهد الامبراطور "بيتر العظيم" الذي حول روسيا من قيصرية إلى إمبراطورية في القرن الثامن عشر.
ومعه تحول الجيش إلى مجندين من الفلاحين وغيرهم من دافعي الضرائب يخدمون لمدة 25 عاما.
وتقول الموسوعة إن الجندي "خضع للانضباط القاسي والوحشي، وكان معزولا عن الاتصال المباشر مع السكان".
وأخضعت الإمبراطورية الفلاحين للتجنيد عبر نظام "الروح" حيث كان يطلب من العائلة دفع "ضريبة" تتمثل بدفع واحد أو أكثر من أبنائها للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى الضرائب على الأرض والممتلكات.
وبالإضافة إلى التوترات المسلحة رفضا لهذه السياسات، واجهت الإمبراطورية مشكلة "الهروب" من الخدمة ومن المعارك، التي كانت مزمنة إلى درجة كانت الدولة مضطرة لتشديد العقوبات على الهاربين بشكل دوري، وفقا لبريتانيكا.
الاتحاد السوفيتي