اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

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أعلنت الصناعة والتجارة اليابانية، اليوم الاثنين، إنها توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال فرض حظر على تصدير السلع والمواد "المتعلقة بالأسلحة الكيماوية".وقالت الوزارة في بيان: "إن بلدنا، كمساهم في الجهود الدولية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومع مراعاة التدابير التي تتخذها الدول الرائدة، سنحظر عمليات التجارة الخارجية ذات الطبيعة التالية: إدخال حظر على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا".وكذلك تم فرض عقوبات على 21 شركة روسية.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.