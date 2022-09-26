أوروبا تخشى السياسة المحتملة لرئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة

Advertisement

عبرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي، عن قلقها من تصدر تحالف يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.وأشارت إلى أن جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا"، التي قد تشغل منصب رئيس وزراء البلاد، سيكون مثلها الأعلى سياسيون من أمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهنغاري الحالي فيكتور أوربان.وقالت بارلي في حديث لصحيفة "Bild" الألمانية: "جورجيا ميلوني ستصبح رئيسة للوزراء ونماذجها السياسية هي فيكتور أوربان ودونالد ترامب"، مضيفة أن تصدر تحالف يمين الوسط "يثير قلقا".من جانبه عبر نائب البرلمان الأوروبي وأحد زعماء حزب الخضر الأوروبي، توماس فايتس، عن اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعمل إلا كوحدة واحدة، ولهذا السبب يمكن أن تصبح ميلوني "كارثة بالنسبة لأوروبا".وقال: "ستتعرض الأسس والقيم المشتركة للاتحاد الأوروبي للخطر، إذا أصبحت إيطاليا وهي ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الآوروبي تحت قيادة تحالف ما بعد الفاشيين والأحزاب اليمينة المتطرفة"."نوفوستي"