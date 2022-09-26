Advertisement

عربي-دولي

أوروبا تخشى السياسة المحتملة لرئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة

Lebanon 24
26-09-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-994241-637997766506706084.jpg
Doc-P-994241-637997766506706084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عبرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي، عن قلقها من تصدر تحالف يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

وأشارت إلى أن جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا"، التي قد تشغل منصب رئيس وزراء البلاد، سيكون مثلها الأعلى سياسيون من أمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهنغاري الحالي فيكتور أوربان.
Advertisement

وقالت بارلي في حديث لصحيفة "Bild" الألمانية: "جورجيا ميلوني ستصبح رئيسة للوزراء ونماذجها السياسية هي فيكتور أوربان ودونالد ترامب"، مضيفة أن تصدر تحالف يمين الوسط "يثير قلقا".

من جانبه عبر نائب البرلمان الأوروبي وأحد زعماء حزب الخضر الأوروبي، توماس فايتس، عن اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعمل إلا كوحدة واحدة، ولهذا السبب يمكن أن تصبح ميلوني "كارثة بالنسبة لأوروبا".

وقال: "ستتعرض الأسس والقيم المشتركة للاتحاد الأوروبي للخطر، إذا أصبحت إيطاليا وهي ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الآوروبي تحت قيادة تحالف ما بعد الفاشيين والأحزاب اليمينة المتطرفة"."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-09-26
10:00 | 2022-09-26
09:30 | 2022-09-26
09:00 | 2022-09-26
08:36 | 2022-09-26
08:30 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website