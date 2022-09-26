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خاص
مع دخول الفصل الأكثر رعباً.. هل بالغ بوتين بقراره الاوكراني؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
26-09-2022
|
03:30
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بعد أسبوعين من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا في شباط الماضي، أكد لنساء روسيا أنه لن يتم إرسال مجندين أو جنود احتياط إلى الجبهة. ووعد أن يقاتل أفراد عسكريون محترفون فقط.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن الأسبوع الماضي عن تعبئة قد ترسل ما يصل إلى مليون رجل روسي إلى ساحات القتال في أوكرانيا في الأشهر المقبلة. كما أعلن الكرملين عن استفتاءات وهمية في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو قد تؤدي إلى ضم تلك المناطق لروسيا هذا الأسبوع، وهدد بوتين باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عنها. تحركات الزعيم الروسي المتهورة لها هدف واحد: قلب الطاولة في حربه الخاسرة. من غير المرجح أن تحقق هذه الإجراءات النصر، لكنها تزيد من خطر حدوث تصادم محتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). تم إحباط خطة بوتين الأصلية، والمتمثلة بالاستيلاء على كييف في غضون ثلاثة أيام، بسبب المقاومة الشرسة من قبل الأوكرانيين والدعم الغربي لكييف. والآن نشهد على الخطة ب أو الخطة البديلة، والتي تشكلت استجابة للتطورات على الأرض. خلال الصيف، ركزت روسيا قواتها وقوتها النارية في دونباس بشرق أوكرانيا. سيسمح ضم هذه المنطقة والأراضي المحتلة الأخرى في الجنوب لبوتين أن يزعم أنه يستطيع الآن استخدام كل الوسائل الضرورية - بما في ذلك الأسلحة النووية - لحماية هذه المناطق الجديدة من روسيا، إذا حاولت كييف استعادة السيطرة عليها".
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وتابعت الصحيفة، "يأمل الكرملين في أن يؤدي هذا المزيج من الضم والابتزاز النووي إلى جعل القادة الأميركيين والأوروبيين يكبحون دعمهم العسكري لأوكرانيا، وأن ينصح الغرب كييف بإجهاض هجومها المضاد. إذا لم يتم التوصل إلى مفاوضات سلمية تضفي الشرعية على الاحتلال الروسي، فلن يأسف الكرملين: يمكنه الاستمرار في مهاجمة أهداف عشوائية في أوكرانيا بهدف وحيد هو منع إعادة إعمار البلاد. من المأمول أن يتضاءل الاهتمام الغربي بالصراع قريبًا بسبب حرب الطاقة التي أطلقتها روسيا، ويمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن أوكرانيا تمامًا إذا فاز دونالد ترامب أو شخص مثله بالانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024. إن انهيار أوكرانيا واختلال وظيفتها سيضمن فوز بوتين. دفع النجاح المذهل للهجوم المضاد الأوكراني في أوائل أيلول الرئيس الروسي إلى التعجيل بخطته: حتى الاحتلال الكامل لدونباس يبدو بعيد المنال بالموارد المتاحة حاليًا للكرملين. مع إعلان الأراضي التي تم ضمها على أنها روسية اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيتمكن الكرملين من إرسال مجندين إلى الخطوط الأمامية لسد الفجوة أثناء تجهيز وتدريب القوة التي جرى حشدها، الأمر الذي قد يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر".
وأضافت الصحيفة، "والآن، الخيار الذي يواجهه العديد من الرجال الروس هو إما الذهاب إلى السجن لرفضهم القتال أو المشاركة في المعركة. واندلعت الاحتجاجات ضد التعبئة في كل أنحاء البلاد، لكن في الوقت الحالي، لا يزال حجم المقاومة صغيرا جدًا بحيث لا يمثل خطرًا حقيقيًا على بوتين. إن التحدي الأكبر بكثير لخطة الرئيس الروسي البديلة هو أوكرانيا نفسها. يعتقد الكرملين أن حكومة كييف يسيطر عليها الغرب، وأن القادة البراغماتيين في الولايات المتحدة وأوروبا يمكنهم تجنب التصعيد وخطر حدوث تصادم بين الناتو وروسيا، إذا رغبوا في ذلك، من خلال وقف التقدم الأوكراني ودفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول شروط بوتين. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن أوكرانيا لديها قوة قتالية ذات دوافع عالية ورأس مال أخلاقي غير محدود تقريبًا في الغرب. لن يقوم الجيش الأوكراني فقط بإخلاء الأراضي التي ضمتها موسكو، بل من المرجح جدًا أن يضاعف جهوده لتحرير المزيد من الأراضي قبل وصول التعزيزات الروسية".
وبحسب الصحيفة، "لقد حاصر بوتين نفسه، ولن يكون لديه خيار سوى الاستمرار. في حين أن القوة البشرية قد لا تكون متاحة في الوقت الحالي، إلا أنه يمكنه تكثيف القوة الجوية والصواريخ لقصف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. إذا لم يساهم ذلك في ردع كييف، فقد يهدد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية. بالنظر إلى الأسلوب المتهور للرئيس الروسي،وإلى أي مدى يعتقد أن نظامه وإرثه باتا على المحك، من غير المرجح أن تكون القرارات الصادرة نتيجة لمناقشات نزيهة في الكرملين. ومما يثير القلق أيضًا أن قنوات الاتصال بين روسيا والغرب مقطوعة، بما في ذلك بين كبار القادة العسكريين. مع دخولنا الفصل الأكثر رعبا في هذه الأزمة حتى الآن، يواجه قادة الناتو خيارات صعبة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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