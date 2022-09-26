أوكرانيا تحصل على منظومة دفاع جوي متطورة من واشنطن... اليكم بعض المعلومات حولها

وأضاف "لكن صدقوني إنه ليس بكاف حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، المدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين".ووجه زيلينسكي الشكر لبايدن أيضا على تسليم بلاده النظام الصاروخي "هيمارس" (HIMARS) وغيره من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات، التي تمكّن أوكرانيا من التقدم في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.وأضاف: إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إظهار قيادتها وقدمت لنا الدبابات، فإن ألمانيا ودولا أوروبية أخرى ستتبعها في ذلك، هذه الدبابات ستمكننا من تحرير الأراضي الأوكرانية.وشنت أوكرانيا هجمات مضادة هذا الشهر لتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في إقليم خاركيف شمالي شرقي البلاد، وحققت مكاسب ميدانية في جنوبي البلاد أيضا.وتصف روسيا حربها المستمرة منذ 7 شهور في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" وتنفي استهداف المدنيين خلالها.

وفيما يلي بعض المعلومات عن المنظومة التي حصلت عليها أوكرانيا من واشنطن:– طُوّرت منظومة صواريخ ناسامز للدفاع الجوي بتعاون أميركي نرويجي عام 1998.– دخلت الخدمة لدى القوات الجوية الملكية النرويجية عام 2005.– تم تركيب ناسامز ضمن منظومة الدفاع الجوي سامز لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن.– يمكن نشر هذا النظام لأغراض الكشف والتتبع والاشتباك والتدمير لكل من الطائرات الثابتة الجناح والمروحيات وصواريخ كروز والمسيرات.– يمكّن نظام الدفاع الجوي من الاشتباك مع 72 هدفا في وقت واحد.– يتراوح مدى الصاروخ عندما يطلق من الأرض بين 15 و25 كلم حسب نوع النسخة.– تتكون المنظومة من رادار المراقبة والاستطلاع عالي الدقة وذي إشعاع ثلاثي الأبعاد للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها.– المنظومة المتقدمة مجهزة بـ3 منصات إطلاق متعددة المهام، تحمل كل منها ما يبلغ 6 صواريخ جاهزة للإطلاق.– يتميز النظام بقدرة دفاعية بزاوية 360 درجة، وهو مناسب للعمليات ليلا ونهارا في جميع الأحوال الجوية. "الجزيرة"