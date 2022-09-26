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الموت يُغيّب الشيخ يوسف القرضاوي عن عمرٍ ناهز 96 عاماً

Lebanon 24
26-09-2022 | 06:47
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توفي اليوم الاثنين، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاماً.

ونشر حساب القرضاوي عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين".
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