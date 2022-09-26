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عربي-دولي

بعد صعود اليمين في إيطاليا... كيف علّق الإتّحاد الأوروبي؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:30
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قالت المفوضية الأوروبية إنها تأمل في إقامة علاقة بناءة مع الحكومة المقبلة في إيطاليا، بعدما حقق حزب شعبوي عرف بتشككيه في الاتحاد الأوروبا، الفوز في الانتخابات العامة.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" بالانتخابات التشريعية في حدث غير مسبوق منذ عام 1945.
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وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر في إفادة صحفية أن المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تعمل من حيث المبدأ "مع الحكومات التي ستخرج من الانتخابات".
وأضاف: "هذا لا يختلف في هذه الحالة. بالطبع نأمل أن يكون لدينا تعاون بناء مع السلطات الإيطالية الجديدة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
من جانبها قالت الحكومة الألمانية إنها تتوقع أن تستمر إيطاليا في كونها "دولة صديقة للغاية لأوروبا"، على الرغم من فوز الحزب اليميني المتطرف في الانتخابات العامة.
 
 
(سبوتنيك)
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