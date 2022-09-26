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عربي-دولي

كلام جديد عن نهاية "كورونا"... هذا ما أعلنه باحث بارز عن الجائحة!

Lebanon 24
26-09-2022 | 09:00
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أعلن كبير الباحثين في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة أناتولي ألتشتاين، أنه ليس مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

وقال في حديث إلى صحيفة "إزفيستيا": "برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة".
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(روسيا اليوم)
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