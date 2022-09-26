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إقتصاد

الدولار يقفز من جديد في مصر

Lebanon 24
26-09-2022 | 11:00
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قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين، في ختام تعاملات البنوك في مصر، حيث ارتفاع بنحو قرشين، ليسجل ارتفاعا بنحو 5 قروش من بداية تعاملات الأسبوع. 

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي ليسجل 19.44 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، أما سعر الدولار في البنك الأهلي سجل 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.
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ويواصل سعر الدولار أمام الجنيه في الارتفاع منذ الثلاثاء الماضي، خاصة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.
 
 
(روسيا اليوم)

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