ليتوانيا تُسلّم أوكرانيا 50 مركبة مدرعة من نوع "M113"

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قال وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوسوسكاس إن بلاده سلمت أوكرانيا 50 مركبة مدرعة من طراز M113 أميركية الصنع.وذكر الوزير أن هذه المدرعات وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.وأضاف: "قبل ثلاثة أيام، وصلت العربات المدرعة التي أرسلناها إلى أوكرانيا، والآن يمكن القول إنه تم بالفعل نقل 50 عربة مصفحة من طراز M113 إلى أوكرانيا".ووفقا له، ستناقش ليتوانيا مع حلفاء الناتو، موضوع إرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا.وأشار أنوساوسكاس إلى أنه من المتوقع أن تستلم بلاده، عربات مدرعة أمريكية من طراز JLTV ، كتعويض لها عن المعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.