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عربي-دولي

برلمان العراق يعود للانعقاد.. والتصويت على استقالة الحلبوسي

Lebanon 24
26-09-2022 | 13:00
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يعقد البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد يوم 29 آب والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر الاثنين.
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ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة المقررة في 28 أيلول الساعة العاشرة صباحاً (13,00 ت غ)، إجراء عملية تصويت على "استقالة رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري واللاعب السياسي البارز.

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
 
 ويشهد العراق انسدادا سياسياً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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