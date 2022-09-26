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عربي-دولي

الدنمارك تعلن تسرب غاز ببحر البلطيق قرب مسار "نورد ستريم 2"

Lebanon 24
26-09-2022 | 13:30
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أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية، يوم الاثنين، عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا.

ويأتي إعلان هذا التسرب فيما تشير بيانات السلطات الألمانية إلى أن خط الأنابيب يسجل انخفاضا غير مفسّر في ضغط تدفق الغاز.
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وأشارت الهيئة في إشعار للسفن إلى أن تسرّب الغاز في جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكّل "خطرًا على الملاحة البحرية" و"الملاحة محظورة ضمن دائرة خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) حول الموقع المبلغ عنه".

وبادرت دول أوروبية إلى خفض وارداتها من الغاز الروسي، إثر إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من شباط الماضي.
 
وردت روسيا على قرار الأوروبيين، بالحديث عن عقبات فنية تحول دون تأمين الإمدادات المتفق عليها مع الأوروبيين، فيما يتهم الغربيون موسكو باتخاذ الغاز بمثابة "أداة للابتزاز".

وأدت التجاذبات بين موسكو والغرب، إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، بينما يخشى الأوربيون مكابدة شتاء بارد، بسبب نقص إمدادات الغاز، فيما فرضت بعض الدول إجراءات فعلية من أجل خفض الاستهلاك.
 
(الحرة) 
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