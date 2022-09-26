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هاريس وكيشيدا يدينان إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير

Lebanon 24
26-09-2022 | 15:00
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أدانت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماعهما في طوكيو، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مؤخرا.

وتعهد الجانبان بالعمل معا للقضاء على التهديدات التي يمثلها برنامج الأسلحة النووية والباليستية الكورية.
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ووفقا لبيان نشر على موقع البيت الأبيض، أكدا ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وخصوصا بعد التوتر بين الصين وتايوان.

كما ناقشا الوضع في أوكرانيا وأشارت هاريس إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما وأكدت على فوائد التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالنظر إلى المصالح الأمنية المشتركة.
 
(روسيا اليوم) 
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