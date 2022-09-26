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أردوغان يسعى لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

Lebanon 24
26-09-2022 | 15:30
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعيه لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأقرب وقت ممكن في تركيا.

وقال أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء: "نحن فخورون جدا بمواصلة العملية التي بدأت بتنظيم ممر الحبوب وتبادل أسرى الحرب، وهدفنا الآن هو تنظيم اجتماع للرئيسن الروسي والأوكراني في أقرب وقت ممكن لوقف الحرب".
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(روسيا اليوم) 
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