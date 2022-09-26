أردوغان يسعى لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعيه لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأقرب وقت ممكن في تركيا.



وقال أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء: "نحن فخورون جدا بمواصلة العملية التي بدأت بتنظيم ممر الحبوب وتبادل أسرى الحرب، وهدفنا الآن هو تنظيم اجتماع للرئيسن الروسي والأوكراني في أقرب وقت ممكن لوقف الحرب".

Advertisement

(روسيا اليوم)