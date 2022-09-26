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عربي-دولي

متهم بالتجسس.. بوتين يمنح الأميركي إدوارد سنودن الجنسية

Lebanon 24
26-09-2022 | 16:30
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم لاثنين، مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.

وكان سنودن البالغ من العمر (39 عاما) قد فر من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية التي كان يعمل بها.
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وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.
 
وسنودن واحد من خمسة وسبعين أجنبيا شملهم مرسوم الجنسية. ونشر المرسوم اليوم عبر بوابة إلكترونية رسمية تابعة للحكومة الروسية.
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