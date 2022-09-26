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دبي... إلغاء الإلزام بلبس الكمامة اعتبارا من هذا التاريخ

Lebanon 24
26-09-2022 | 13:41
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ألغت السلطات في إمارة دبي الإلزام المفروض بلبس الكمامة، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل.
ووفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، تويتر، أكد أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي اتخذت قرارا بإلغاء إلزامية لبس الكمامة بداية من يوم الأربعاء المقبل.
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وقال: "اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 من أيلول، فإن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزائرين في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومراكز الطفولة المبكرة، والمعاهد التدريبية في دبي".
 
(سبوتنيك) 
 
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