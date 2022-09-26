كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على "مقتل مهسا أميني"

أعلنت كندا، مساء اليوم الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، ردا على ما وصفتها بـ"الحملة الأمنية الدامية التي تشنها سلطات طهران ضد المتظاهرين المحتجّين على وفاة الشابة، مهسا أميني".

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده "ستفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية"، حسب وكالة "رويترز".

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وأضاف ترودو: "لقد رأينا إيران تتجاهل حقوق الإنسان مرارا وتكرارا، والآن نراها تجدده بموت مهسا أميني وقمع الاحتجاجات"، متابعا: "أصوات جميع الكنديين، تنضم إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها للحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين يعيشون حياتهم ويعبرون عن أنفسهم بشكل سلمي".

وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

(سبوتنيك)