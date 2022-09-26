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الحكومة اليابانية أعلنت إطلاق موسكو لسراح القنصل موتوكي تاتسونوري

Lebanon 24
26-09-2022 | 21:00
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نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) قوله أمس الاثنين إنه ألقى القبض على قنصل ياباني في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي، متهما إياه بالتجسس، وأمره بمغادرة البلاد.
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وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بالحكومة، بأن الجهاز الروسي أطلق سراح القنصل بعد ساعات قليلة من احتجازه.
وقال (إف.إس.بي) إن القنصل أُعلن شخصا غير مرغوب فيه بعد ضبطه متلبسا بتلقي معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.
وأضاف أن القنصل تلقى المعلومات السرية، التي تتعلق أيضا بتعاون روسيا مع دولة آسيوية مطلة على المحيط الهادي لم يسمها، مقابل مكافأة مالية.
ونقلت الوكالات عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن موسكو احتجت لدى اليابان.
وذكرت وكالة كيودو أن سفارة اليابان فى روسيا قدمت بدورها احتجاجا شديد اللهجة لوزارة الخارجية الروسية، قائلة إن احتجاز القنصل انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، وإن أمره بمغادرة البلاد غير معقول.
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