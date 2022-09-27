مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو وصور)

لقي شرطي مصرعه وأصيب آخر بانفجار استهدف مركزاً للشرطة، في منطقة مزيتلي بمرسين جنوب تركيا.

وذكرت صحيفة milliyet أن "مجهولين وصلوا أمام مركز للأمن في تيسي بمنطقة مزيتلي بسيارة فاخرة حوالي الساعة 11:00 مساءا، وفتحوا النار على ضباط الشرطة بأسلحة طويلة الماسورة، وبعد رد الشرطة اندلع اشتباك أصيب شرطيان كانا يحرسان المكان".

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وأوضحت أنه بعد الاشتباك، قام المسلحون بتفجير سيارة مفخخة أخرى أحضروها معهم وفروا من المنطقة.

وفي وقت قصير، تم إرسال العديد من فرق الشرطة والمسعفين إلى المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على أحد المسلحين، كما تم العثور على مجموعة من القنابل في حقيبة تركوها وراءهم.

وفي أول تعليق على الهجوم، قال وزير الداخلية سليمان صويلو في بيان إن ضابطا استشهد، وأنه تم تحديد هوية أحد الارهابيين، موضحا أنهما امرأتان.

🚨Breaking News from Mersin, Turkey.

My friend in Turkey send me this just now. A possible terrorist attack! pic.twitter.com/2PYurp9Tom — Men Of England (@OriginallyECS) September 26, 2022

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الإرهابيين الاثنين جاءا من الريف، موجها أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني الهجوم.