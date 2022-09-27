Advertisement

عربي-دولي

مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو وصور)

Lebanon 24
27-09-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-994545-637998577598533634.jpg
Doc-P-994545-637998577598533634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 لقي شرطي مصرعه وأصيب آخر بانفجار استهدف مركزاً للشرطة، في منطقة مزيتلي بمرسين جنوب تركيا.
 
وذكرت صحيفة  milliyet أن "مجهولين وصلوا أمام مركز للأمن في تيسي بمنطقة مزيتلي بسيارة فاخرة حوالي الساعة 11:00 مساءا، وفتحوا النار على ضباط الشرطة بأسلحة طويلة الماسورة، وبعد رد الشرطة اندلع اشتباك أصيب شرطيان كانا يحرسان المكان".
Advertisement
وأوضحت أنه بعد الاشتباك، قام المسلحون بتفجير سيارة مفخخة أخرى أحضروها معهم وفروا من المنطقة.
 
وفي وقت قصير، تم إرسال العديد من فرق الشرطة والمسعفين إلى المنطقة.
 
صحيفة: مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو)
 
 
وأكدت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على أحد المسلحين، كما تم العثور على مجموعة من القنابل في حقيبة تركوها وراءهم.
 
 
صحيفة: مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو)
وفي أول تعليق على الهجوم، قال وزير الداخلية سليمان صويلو في بيان إن ضابطا استشهد، وأنه تم تحديد هوية أحد الارهابيين، موضحا أنهما امرأتان.
 
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الإرهابيين الاثنين جاءا من الريف، موجها أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-09-27
03:30 | 2022-09-27
03:30 | 2022-09-27
03:00 | 2022-09-27
02:30 | 2022-09-27
02:00 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website