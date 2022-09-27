موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا.

Advertisement

وفي بيان نشرته البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "جرت خلال المحادثة مناقشة موضوعية لقضايا الساعة المدرجة على جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا ودونباس، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وبحسب البيان، "حث سيرغي فيرشينين روزماري ديكارلو وزملائها، من قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا".

كما أكد فيرشينين على "أهمية تعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس الأمن بالمنظمة".

كذلك ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأخرى، ومنها الوضع في سوريا وليبيا وغيرها من القضايا.