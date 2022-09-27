Advertisement

عربي-دولي

موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
27-09-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-994548-637998584650085317.jpg
Doc-P-994548-637998584650085317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا.

 
Advertisement

وفي بيان نشرته البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "جرت خلال المحادثة مناقشة موضوعية لقضايا الساعة المدرجة على جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا ودونباس، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

 

وبحسب البيان، "حث سيرغي فيرشينين روزماري ديكارلو وزملائها، من قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا".

 

كما أكد فيرشينين على "أهمية تعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس الأمن بالمنظمة".

 

كذلك ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأخرى،  ومنها الوضع في سوريا وليبيا وغيرها من القضايا.

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-09-27
03:30 | 2022-09-27
03:30 | 2022-09-27
03:00 | 2022-09-27
02:00 | 2022-09-27
01:30 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website