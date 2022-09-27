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"الطاقة الذرية" تستأنف الحوار مع إيران

Lebanon 24
27-09-2022 | 01:00
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، استئناف الحوار مع إيران لتوضيح القضايا العالقة بشأن "مسألة الضمانات" في الاتفاق النووي.
 

وقال جروسي عبر "تويتر" خلال لقاءه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "تم استئناف الحوار مع إيران لتوضيح قضايا الضمانات العالقة".
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وكانت إيران طالبت في ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي في آب الماضي، بتقديم تطمينات بعدم استخدام قضية الضمانات المتعلقة بمنع الانتشار النووي ضدها "سياسياً".
 
وتندرج هذه الضمانات ضمن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن ما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد عثور الوكالة على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.
 
ويأتي إعلان جروسي، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 7 أيلول أنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصراً".
المصدر: الشرق
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