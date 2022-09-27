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عربي-دولي
تعليقٌ إيرانيّ جديد على حرب أوكرانيا: مدّ أطراف النزاع بالسلاح أمرٌ خاطئ
Lebanon 24
27-09-2022
|
03:30
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنّ طهران لا تدعم أياً من طرفي النزاع في أوكرانيا وترى أنه من الخطأ إرسال أسلحة إلى كييف أو موسكو.
كلامُ عبد اللهيان جاء في إطار ردّ على سؤال من موقع "Al-Monitor" حول مزاعم تسليم إيران طائرات بدون طيار لروسيا.
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وقال الوزير الإيراني: "لدينا اتفاقية تعاون دفاعي مع روسيا، لكننا لا ندعم أيا من طرفي الحرب الأوكرانية، تفاديا لإطالة أمدها. نقف بشدة ضد أي حرب سواء في أوكرانيا أو في اليمن أو في فلسطين".
وأضاف: "شاركنا في الجهود المبذولة لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا. نعتقد أنه من الخطأ أن يرسل أي طرف أسلحة إلى أوكرانيا وروسيا. وسنواصل تعزيز الحوار السياسي من أجل تسوية هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية".
وفي وقت سابق، علقت موسكو على تقارير صحفية أمريكية تزعم توريد مسيرات إيرانية لروسيا، بالقول إن وسائل الإعلام الأمريكية "تضخ الكثير جدا من المعلومات المضللة".
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