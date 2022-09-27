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عربي-دولي

دولة قد تبني جداراً مع روسيا.. من هي؟

Lebanon 24
27-09-2022 | 04:00
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أفادت صحيفة "Uutissuomalainen"، نقلاً عن بيانات من هيئة حرس حدود فنلندا، بأن سلطات هذه الدولة، قد تقوم بتشييد سياج في الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، فقد يتم إنجاز تشييد الجدار في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
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وتخطط الهيئة، لتسييج 10-20% فقط من الحدود البالغ طولها 1300 كيلومتر. وبذلك، سيبلغ طول السور الحدودي من 130 إلى 260 كلم، ويفترض أن يبقى هذا السياج صالحا للعمل على مدى 50 عاماً تقريباً.

ووفقاً لرئيس هيئة حرس الحدود باسي كوستاموفارا، سيكلف بناء السياج عدة مئات من ملايين اليوروهات. وبالإضافة إلى السياج نفسه، يشمل هذا المبلغ صيانته وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة التي ستسمح لحرس الحدود بالرد بسرعة على محاولات عبور الحدود غير القانونية.
 
 
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