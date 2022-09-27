"الانقلاب اليميني" ضد أوكرانيا: قاب قوسين أو أدنى؟

في خطاب افتراضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واضحًا بشأن نهاية اللعبة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "رفض زيلينسكي تقديم تنازلات للكرملين، ودعا إلى تقديم مساعدات عسكرية للمساعدة في "إعادة العلم الأوكراني إلى الإقليم بأكمله"، وحض المجتمع الدولي على معاقبة روسيا على غزوها لبلاده والفظائع المزعومة التي ارتكبتها قواتها منذ ذلك الحين. قال زيلينسكي: "ستضطر روسيا إلى إنهاء هذه الحرب التي بدأتها".

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وأضاف: "أستبعد أن تتم التسوية على أساس مختلف". تلقى الرئيس الأوكراني ترحيبًا حارًا نادرًا بعد الانتهاء من تصريحاته، في علامة على التعاطف العالمي مع قضيته. بغض النظر عن الإحباط الذي شعرت به كييف بسبب المرواغة التي اعتمدتها بعض دول "عدم الانحياز"، والتي حافظ العديد منها على علاقات ودية مع موسكو في ظل احتدام الحرب، كان لدى المسؤولين الأوكرانيين سبب للشعور بالارتياح بعد أن وجه الدبلوماسيون توبيخاً صارماً لروسيا في الأمم المتحدة. ساهمت موسكو بزيادة القلق لدى الدول الغربية بشكل أكثر وضوحًا بعد أن اتخذت خطوتين تصعيديتين الأسبوع الماضي، إعطاء الضوء الأخضر "لاستفتاءات" زائفة غير قانونية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، وفي الوقت عينه أمرت بتعبئة جزئية لحوالى 300 ألف جندي روسي إضافي. حتى أن القوى الأكثر "حيادية" أعربت عن رفضها للجهود الحربية الروسية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تنتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. أصر وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أنه "يجب احترام سيادة وسلامة أراضي كل البلدان". وحذر نظيره الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، من أن "الهجمات الفظيعة التي تُرتكب في وضح النهار" تمر "بلا عقاب".

وتابعت الصحيفة، "ولكن حتى مع تعرض مكانة روسيا الدولية لمزيد من الضربات، فقد يكون لدى أوكرانيا سبب للقلق بشأن التغييرات التي تطرأ في الديمقراطيات الغربية. لطالما شعر المحللون بالقلق إزاء قدرة الغرب على التحمل في الدفاع عن أوكرانيا، مدركين المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والشكوك القديمة في المؤسسة الليبرالية في بروكسل وواشنطن. لقد استمر هذا التصميم إلى حد كبير مع دخول الصراع شهره الثامن. لكن استطلاعات الرأي تظهر اهتمامًا ضعيفًا بين بعض الناخبين لدعم أوكرانيا، خاصة بعد أن باتت التحديات الاقتصادية تعصف بالوطن. من الناحية الانتخابية، تشهد أوروبا طفرة صغيرة في عدد الفصائل السياسية المتشككة في العادة من الاتحاد الأوروبي والموالية لروسيا. كما وبرز اليمين المتطرف في محادثات الائتلاف الجارية في السويد. وفي يوم الأحد، انتخب الإيطاليون ما من المرجح أن يكون ائتلافًا من الأحزاب اليمينية بقيادة جماعة الإخوان في إيطاليا اليمينية المتطرفة والسياسية ذات الشخصية الجذابة جيورجيا ميلوني".

وأضافت الصحيفة، "لقد دعمت ميلوني كييف في الأشهر الأخيرة، لكن الحلفاء الرئيسيين لم يخفوا تقاربهم مع الكرملين. شكك ماتيو سالفيني، رئيس الرابطة الأصلية، في فعالية العقوبات على روسيا. دافع سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، في مقابلة عبر التلفزيون الإيطالي هذا الشهر عن بوتين. وقال برلسكوني: "لقد دفع الشعب الروسي بوتين وحزبه ووزرائه لاختراع هذه العملية الخاصة. كان من المفترض أن تدخل القوات كييف في غضون أسبوع، وتستبدل حكومة زيلينسكي بأشخاص لائقين ثم تغادر. وبدلاً من ذلك، تصدت لهم المقاومة، التي يغذيها الغرب بالأسلحة المتنوعة". ورد إنريكو ليتا، اليساري الوسطي، على هذه التصريحات قائلاً: تظهر هذه التعليقات أنه في جزء من نظامنا الانتخابي، وليس اليميني فقط، هناك أولئك الذين، باختصار، يقولون: "دعونا نوقف هذه الحرب، دوعا نعطي بوتين ما يريد"، وهذا أمر غير مقبول".

وبحسب الصحيفة، "من المؤكد أن استطلاعات الرأي في أوروبا بعد غزو 24 شباط تظهر انخفاضًا كبيرًا في التأييد لروسيا وبوتين بين الأحزاب الشعبوية اليمينية، خاصة في إيطاليا. ولكن، كما أشار استطلاع أجرته مؤسسة "بيو" مؤخرًا، لا تزال هذه الأحزاب اليمينية أكثر إيجابية تجاه النظام الروسي من بقية الجمهور في مجتمعاتهم. مثل هذه المشاعر هي أساس رحلة "تقصي الحقائق" المخطط لها والمثيرة للجدل التي قام بها سياسيون في حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والتي تم إلغاؤها الأسبوع الماضي فقط بعد رد فعل عنيف كبير على احتمال قيام المسؤولين الألمان المنتخبين بتعزيز آلة الدعاية لبوتين بشكل مباشر. مع استمرار الحرب، هناك مخاوف بين كل من الأوكرانيين والاستراتيجيين الغربيين من أن الشكوك العامة بشأن حصيلة العقوبات المفروضة على روسيا - والتي شهدت ارتفاعًا في أسعار الطاقة في أوروبا - والإنفاق المالي الكبير لدعم كييف قد يتصاعد. وهناك أيضًا خطر تزايد اللامبالاة. وجدت مؤسسة "بيو" مؤخرًا أن عددًا أقل من الأميركيين قلق بشأن احتمالية هزيمة أوكرانيا مقارنة بالربيع، وتعتقد غالبية كبيرة الآن أن المساعدات الحالية لأوكرانيا كافية".

وأضافت الصحيفة، "هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى عشرات المليارات من الدولارات من الدعم الذي تم صرفه بالفعل من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. كما وجدت مؤسسة "بيو" أن الجمهوريين الأميركيين من المرجح أن يعتقدوا أن حكومتهم تقدم الكثير لأوكرانيا وليس القليل. يؤثر النفور من تكاليف الحرب على انتخابات التجديد النصفي المقبلة، في حين أن جزءًا من القاعدة الجمهورية - دافع عنه الرئيس السابق دونالد ترامب وساهم في تغذيته تاكر كارلسون صديق بوتين - كان يتعاطف منذ فترة طويلة مع روسيا في فترة حكم بوتين. قال جي دي فانس، المرشح الجمهوري عن ولاية أوهايو لمجلس الشيوخ، هذا الشهر: "أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي قدمنا فيها ما يكفي من المال في أوكرانيا". يعتقد الخبراء أن الجولة الأخيرة من التمويل الذي أقره الكونغرس لأوكرانيا يمكن أن تكون الأخيرة التي تمرر بسلاسة من خلال الهيئة التشريعية الأميركية. في غضون ذلك، يجد الديمقراطيون أنفسهم في مواقف متشددة بشكل غير عادي مقارنة بمنافسيهم المحليين. قال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) لصحيفة واشنطن بوست: "يحرز الأوكرانيون تقدمًا جادًا ومن المرجح أن يواصلوا إحراز تقدم في العام المقبل. إذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب، وبدأت الأخبار تتسرب بأنهم اكتفوا تمويل أوكرانيا، فمن المحتمل أن يكون لذلك آثار كارثية على الروح المعنوية الأوكرانية وقدرتهم على خوض المعركة".