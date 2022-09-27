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عربي-دولي

أميركا: لا يوجد مؤشر على استعداد الصين لدعم غزو روسيا لأوكرانيا

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:00
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 لفتت وزارة الخارجية الأميركية الى أنها لم تر أي مؤشر على أن الصين تستعد لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزو أوكرانيا، أو في التهرب من العقوبات.
 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس: "لم نر شيئا حتى الآن يشير على الأقل إلى أن الصين تتخذ نهجا مختلفا عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الأمنية، أو بالجهود المبذولة لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات".
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وأكد أن الولايات المتحدة "تواصل مراقبة ما تفعله الصين بشأن أوكرانيا". ورأى أن "تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي تشير إلى أن الصين لديها درجة من عدم الارتياح لما تفعله روسيا في أوكرانيا".
 
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان سابق بشأن لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني، يوم الجمعة، في الأمم المتحدة إن بلينكن "سلط الضوء على التداعيات إذا كانت الصين ستقدم الدعم لغزو موسكو لدولة ذات سيادة".
المصدر: CNN
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